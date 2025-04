Revoltante! Pai mata filha de 8 anos com socos e pauladas em Cariacica

Na noite desta sexta-feira (11), policiais militares se locomoveram até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, por conta de uma criança de oito anos, que havia dado entrada no local com sinais visíveis de agressão.

No local, a equipe conversou com o pai da criança, de 28 anos, que confessou ter agredido sua filha um dia antes. O mesmo alegou que a criança não havia feito o dever de casa, estava fazendo bagunça e usando palavras ofensivas.

Além disso, o indivíduo relatou também que por volta das 19h, desta sexta-feira (11), voltou a agredir a criança com socos e desferindo golpes com um pedaço de madeira, atingindo principalmente a região das costelas e da cabeça.

Assim, a criança apresentou dificuldades para respirar, momento que os pais da criança levaram a vítima até o Pronto Atendimento. Segundo a PM, a companheira do homem, de 31 anos, também estava presente no PA e, afirmou ter ouvido as agressões, mas não interveio.

Segundo ela, o pai levou a filha para o quarto, após a criança ter recebido um bilhete de reclamação da escola, após isso, ocorreram as agressões. Percebendo a gravidade da situação, ambos decidiram levá-la ao PA, onde foi atestado o óbito da menina.

O Conselho Tutelar acionou os militares e, com apoio da viatura, deslocaram-se até a residência do indivíduo no bairro Itaquari, em Cariacica. No local, os policiais encontraram outro filho do homem, com a mesma idade da vítima. Ele foi acolhido pelos conselheiros tutelares e encaminhado para um abrigo.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado contra menor de 14 anos, com aumento de pena devido o autor ser o tutor da vítima. O mesmo foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já a madrasta da vítima, foi ouvida e liberada, por conta da autoridade policial não conseguir identificar elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.