Sobrinha encontra corpo do tio boiando dentro de represa em São Mateus

Um homem de 36 anos foi encontrado morto em uma represa no Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, na última terça-feira (22).

De acordo com as informações, foi a própria sobrinha da vítima quem encontrou o corpo enquanto passava pelo local. Segundo ela, o homem estava desaparecido desde o último sábado (19).

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada na manhã da última terça-feira para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver, possível vítima de afogamento.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

