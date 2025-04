Spotify fora do ar! Veja o que fazer para conseguir ouvir a playlist

Na manhã desta quarta-feira (16), o Spotify apresentou instabilidade e deixou milhares de usuários sem acesso ao serviço. Como resultado, tanto a versão web quanto os aplicativos para Android e iPhone (iOS) foram impactados.

Usuários relatam falhas no carregamento e na reprodução de músicas

Desde as primeiras horas do dia, os usuários relataram que o Spotify não carrega músicas nem consegue reproduzir faixas. Em muitos casos, o app simplesmente trava na tela de carregamento ou fecha sozinho, impedindo o uso normal da plataforma.

Downdetector registra mais de 3 mil reclamações em pouco tempo

Pouco depois do início da falha, o site Downdetector já havia registrado mais de 3 mil notificações. A maioria dos relatos aponta problemas na reprodução de conteúdo, além de dificuldades para acessar o aplicativo.

Buscas no Google por “Spotify fora do ar” disparam

Conforme o número de falhas aumentou, as buscas no Google Trends também cresceram. Termos como “Spotify fora do ar”, “Spotify caiu” e “Spotify com problema” apareceram entre os mais pesquisados da manhã, indicando o alcance do problema.

Spotify reconhece erro e inicia investigação técnica

Logo após os primeiros relatos, o Spotify confirmou a instabilidade por meio de sua conta oficial no X (antigo Twitter). De acordo com a empresa, a equipe técnica já começou a investigar o problema para restaurar o serviço o quanto antes.

Usuários recorrem às redes sociais para relatar instabilidade

Enquanto isso, internautas recorreram às redes sociais para relatar que o Spotify está fora do ar. Muitos afirmaram que o aplicativo deixou de funcionar repentinamente, mesmo com a conexão de internet ativa e atualizações em dia.

Falha pode ter alcance global, segundo relatos internacionais

Além dos problemas no Brasil, usuários de outros países também enfrentaram dificuldades com o app. Segundo dados e comentários nas redes, a falha atinge diversas regiões do mundo, o que pode indicar uma instabilidade em escala global.

Spotify ainda não divulgou prazo para resolver o problema

Até o momento, o Spotify não informou quando o serviço será restabelecido. No entanto, a empresa orienta os usuários a acompanharem os canais oficiais para futuras atualizações.

Usuários tentam soluções alternativas, mas sem sucesso garantido

Enquanto aguardam uma solução, muitos usuários tentam resolver o problema por conta própria. Ações como reiniciar o aplicativo, limpar o cache ou atualizar o sistema operacional foram testadas, mas não funcionam para todos os casos.

Spotify fora do ar se mantém entre os temas mais comentados

Por fim, o termo “Spotify fora do ar” permanece entre os mais comentados do dia nas redes sociais. Os usuários seguem acompanhando as novidades e esperam que o serviço volte ao normal o quanto antes.