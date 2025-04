Supermercado está com oportunidades de emprego em Cachoeiro; confira

Está precisando trabalhar? O Supermercado Polonini, que fica localizado na rua José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidades de emprego disponíveis no município.

A vagas disponibilizadas pela empresa são para os cargos de recepcionista e serviços gerais e, os interessados, devem levar o currículo até a recepção do supermercado ou enviar o documento para os seguintes números: (28) 99992-7116 (recepcionista) ou (28) 99902-1907 (serviços gerais).

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.