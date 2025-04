Suspeita de açaí envenenado: bebê morre e mulher é internada na UTI

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga a morte de uma bebê de oito meses e a internação de uma mulher de 50 anos, após suspeita de envenenamento por consumo de açaí. O caso foi registrado na semana passada em Natal, capital potiguar.

Caso envolve bebê e parente de segundo grau

Segundo as autoridades, a bebê e a mulher — prima de segundo grau da criança — teriam consumido o mesmo alimento antes de apresentarem os sintomas. A mulher está internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Investigação apura se açaí estava envenenado

A principal linha de investigação da polícia é a possibilidade de que o açaí estivesse envenenado. Amostras do alimento e outros itens encontrados na residência foram para análise laboratorial.

Açaí envenenado é hipótese principal da polícia

A hipótese de açaí envenenado ganhou força após os relatos de que tanto a criança quanto a mulher consumiram o produto poucas horas antes dos primeiros sintomas. A polícia aguarda os laudos da perícia para confirmar ou descartar a suspeita.

Mulher segue internada em estado grave

A mulher de 50 anos permanece hospitalizada em estado crítico, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Ela está sendo mantida sob cuidados intensivos, e seu quadro inspira atenção.

Família está abalada e pede justiça

Familiares da bebê e da mulher estão em estado de choque com o ocorrido. Em entrevista à imprensa local, pediram uma investigação rigorosa e disseram que a bebê “era cheia de vida e alegria”.

Polícia não descarta outras hipóteses

Apesar do foco no possível açaí envenenado, a Polícia Civil não descarta outras possibilidades, como intoxicação acidental ou contaminação por outro alimento. As autoridades ouviram pessoas próximas e outras testemunhas podem falar.

Laudos devem sair nos próximos dias

Os resultados dos exames toxicológicos e laboratoriais devem sair nos próximos dias. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Atenção redobrada ao consumir alimentos prontos

O caso reacende o alerta sobre o consumo de produtos alimentícios prontos, como o açaí vendido em embalagens ou estabelecimentos. A Anvisa recomenda sempre verificar a procedência e a validade dos produtos.

Palavra das autoridades e próximos passos

A Polícia Civil reforçou que qualquer informação sobre o caso de açaí envenenado deve ser repassada de forma oficial. A investigação segue em sigilo para não comprometer a apuração dos fatos.