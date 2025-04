Suspeito atira em policiais e foge em Mimoso do Sul

Equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma operação no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quinta-feira (24).

A ação resultou na apreensão de armas de fogo, munições e na detenção de dois indivíduos, após confronto com criminosos armados.

Os policiais militares receberam denúncias sobre tráfico de entorpecentes e presença de homens armados em uma área de pasto conhecida pela atuação do crime organizado.

Durante a incursão, os policiais foram recebidos a tiros por indivíduos que tentavam proteger um ponto de venda de drogas. A guarnição revidou e os suspeitos fugiram pelo terreno.

Na ação, os militares apreenderam dois revólveres calibre .38 — sendo um com a numeração suprimida —, 19 munições intactas e diversas cápsulas deflagradas. Eles também recolheram três aparelhos celulares.

A equipe deteve dois suspeitos. Um deles sofreu escoriações ao tentar fugir e precisou de atendimento médico. Já o adolescente, de 17 anos, foi encontrado escondido em uma residência próxima ao local do confronto.

Os policiais encaminharam todo o material apreendido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada. Nenhuma pessoa foi ferida por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade, garantindo a segurança da população capixaba.

