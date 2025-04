Suspeito de importunação sexual é preso em hospital de Mimoso do Sul

Um homem foi preso na terça-feira (29) dentro do Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, acusado de importunação sexual contra uma paciente. A prisão foi realizada por policiais militares que faziam patrulhamento na região e receberam a denúncia pelo Ciodes.

De acordo com a Polícia Militar, pacientes que aguardavam atendimento médico cercaram o suspeito até a chegada dos militares. O homem foi abordado e revistado; no entanto, nenhum material ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado sobre as acusações de abuso sexual, ele confessou que fez comentários de cunho sexual à vítima e que teria tocado nas partes íntimas da jovem. Além disso, afirmou que ficou excitado e se exibiu para ela.

A vítima, que aguardava medicação, foi ouvida pela equipe policial. Chorando e visivelmente abalada, confirmou toda a situação, disse não conhecer o homem e afirmou que nunca teve qualquer tipo de contato com ele anteriormente.

O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o registro policial, ele apresentava lesões no rosto, resultado de agressões sofridas anteriormente, e estava no hospital justamente para receber atendimento médico.

A vítima foi acompanhada pela mãe no deslocamento até a delegacia, no banco traseiro da viatura. O caso segue sob investigação.

A equipe do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o hospital onde ocorreu o fato; no entanto até o momento não obteve devolutiva. O espaço segue aberto.