Tancredo Neves: 40 anos da morte do presidente que não assumiu

Em 21 de abril de 1985, o Brasil se despedia de Tancredo de Almeida Neves, o presidente eleito que jamais tomou posse, mas cuja trajetória política marcou profundamente a redemocratização do país. Sua morte completou 40 anos neste mês, reacendendo memórias e debates sobre sua importância histórica.

Tancredo Neves foi o grande articulador da transição do regime militar (1964-1985) para um governo civil. Eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral, foi escolhido como o nome de consenso para liderar o retorno da democracia. Sua eleição representou o clamor das ruas expressado no movimento das Diretas Já, mesmo sem a realização de eleições diretas naquele momento.

Com o apoio de uma ampla coalizão de partidos, Tancredo derrotou Paulo Maluf, o candidato apoiado pelos militares. A eleição indireta aconteceu em 15 de janeiro de 1985, e seu resultado foi comemorado como um marco simbólico da mudança de regime. Era o fim da tutela militar sobre o poder civil.

No dia da posse, 15 de março de 1985, Tancredo Neves deu entrada em um hospital às pressas com dores abdominais. Submetido a uma série de cirurgias e enfrentando complicações sucessivas, ele permaneceu internado por 38 dias, falecendo em 21 de abril sem jamais ter assumido oficialmente a Presidência da República.

A morte de Tancredo Neves gerou uma comoção sem precedentes. O país que havia depositado nele suas esperanças por um futuro democrático chorava a perda de seu líder. O velório e o cortejo fúnebre reuniram milhares de brasileiros, num momento de profunda união nacional.

Com a impossibilidade de posse de Tancredo, seu vice, José Sarney, assumiu o cargo. Embora enfrentando desconfiança inicial, Sarney manteve os compromissos firmados por Tancredo e deu sequência ao processo de redemocratização, culminando na Constituição de 1988.

Mesmo sem ter governado, o legado de Tancredo Neves é inegável. Ele foi o símbolo da conciliação nacional, da política feita com diálogo e da resistência democrática construída por dentro das instituições. Seu principal feito foi devolver ao povo brasileiro o direito de escolher seus representantes.

Quatro décadas depois, Tancredo Neves permanece vivo na memória do Brasil. Seu nome batiza praças, avenidas, escolas e até um aeroporto internacional. Ele é lembrado como o presidente que não governou, mas que cumpriu sua missão mais nobre: restaurar a democracia.

Estudar a trajetória de Tancredo Neves é compreender um dos momentos mais sensíveis e importantes da história recente do Brasil. Sua morte precoce transformou-o em uma figura quase mítica, mas seu legado é concreto: a abertura de caminho para eleições livres e um Estado democrático de direito.

Quarenta anos após sua morte, a figura de Tancredo Neves continua sendo referência de liderança civil, equilíbrio político e compromisso com a democracia. Num país que ainda enfrenta desafios institucionais, sua história segue como inspiração para o presente e o futuro do Brasil.

