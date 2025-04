Tem conta no Nubank? Veja esse comunicado do Banco Central

O Banco Central (BC) colocou em consulta pública uma nova norma que impacta diretamente instituições financeiras como o Nubank. A proposta visa impedir que empresas utilizem em seus nomes expressões que sugiram possuir autorizações regulatórias que, na prática, não detêm. A medida busca reforçar a transparência e evitar confusões junto ao consumidor.

Entenda o que muda com a nova norma

Atualmente, algumas instituições usam termos como “banco”, “financeira” ou “cooperativa” em sua identidade visual e comunicação, mesmo sem possuir autorização formal do Banco Central para atuar nesses segmentos. Com a nova regra, apenas entidades devidamente registradas poderão utilizar essas expressões de maneira pública e comercial.

Nubank e outras fintechs devem revisar comunicação

A proposta afeta especialmente fintechs, como o Nubank, que embora ofereçam serviços bancários, muitas vezes operam sob diferentes licenças, como instituições de pagamento ou sociedades de crédito direto. O uso do termo “banco” por empresas que não são classificadas como tal será restringido, caso a norma seja aprovada.

Justificativa do Banco Central para a medida

Segundo o Banco Central, o objetivo da consulta é proteger o consumidor e garantir clareza na comunicação das instituições com o público. A autoridade monetária destacou que o uso inadequado de termos regulatórios pode induzir o usuário ao erro, criando uma falsa sensação de segurança ou cobertura legal inexistente.

Consulta pública fica aberta até maio

A consulta pública estará disponível para sugestões até o dia 24 de maio de 2025. Durante esse período, o Banco Central receberá contribuições da sociedade, das próprias instituições financeiras e de especialistas do setor. A expectativa é que, após análise das sugestões, a norma seja publicada ainda no segundo semestre.

Impacto no mercado financeiro e no marketing das instituições

A possível aprovação da norma pode exigir mudanças em marcas, slogans, domínios de sites e materiais publicitários. Empresas como o Nubank, que têm grande presença digital, precisarão se adequar rapidamente para evitar punições e não comprometer sua imagem institucional.

Penalidades para quem descumprir a norma

O descumprimento da futura norma poderá acarretar advertências, multas e até suspensão de atividades específicas. O Banco Central reforça que a adoção de termos enganosos será tratada como infração grave, principalmente se houver reincidência.

Reação do setor e expectativa do público

Representantes do setor financeiro veem a medida como uma forma de nivelar a concorrência e dar mais segurança ao consumidor. No entanto, algumas fintechs expressaram preocupação com os custos de adaptação e com possíveis prejuízos à marca, caso precisem alterar nomes ou campanhas.

O que o consumidor precisa saber

Com a eventual implementação da norma, o consumidor poderá identificar com mais clareza quais empresas estão oficialmente registradas como bancos pelo Banco Central. Isso facilita decisões mais conscientes ao escolher serviços como conta digital, empréstimos ou cartões de crédito.

Como acompanhar a proposta do Banco Central

Para acompanhar o andamento da proposta e participar da consulta pública, os interessados podem acessar o site oficial do Banco Central do Brasil. Lá estão disponíveis o texto completo da norma, orientações para envio de sugestões e prazos de deliberação.