Tempo muda em Cachoeiro: veja a previsão para o feriado

Nesta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o tempo segue instável em Cachoeiro de Itapemirim. A previsão indica sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia e também à noite. Mesmo com o avanço de uma frente mais seca, ainda há umidade suficiente para manter as condições típicas de “sol e chuva”.

A temperatura mínima prevista para o município é de 21 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 28 °C. A sensação térmica deve se manter agradável durante o dia, com leve refresco nas primeiras horas da manhã e à noite.

Durante a madrugada, o céu fica bastante nublado. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mas pode chover em pontos isolados. À noite, há previsão de chuva mais evidente.

Ao longo do dia, a estimativa é de 1,2 mm de chuva, com 93% de chance de ocorrência. Apesar de o volume ser baixo, o clima úmido ainda exige atenção em áreas com histórico de alagamento leve ou trânsito mais intenso.

Os ventos sopram com intensidade leve, em torno de 5 km/h, variando de noroeste a sudeste (NNW/SE). A umidade do ar permanece alta, com mínima de 69% e máxima chegando a 100%, o que reforça a sensação de abafamento em alguns momentos do dia.

Com a combinação de sol e pancadas de chuva, há alta probabilidade de formação de arco-íris, especialmente nas transições entre manhã e tarde, quando as condições de luz são mais favoráveis.

O sol nasce às 05h57 e se põe às 17h29. A lua estará em fase cheia, o que contribui para noites mais claras — ainda que com muitas nuvens.