Temporal causa estragos e alagamentos em Castelo; veja imagens

O forte temporal que atingiu o município de Castelo, na tarde do último sábado (19), provocou estragos e alagamentos em várias ruas.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a quantidade de água que caiu na região. Moradores registraram uma das ruas principais do município tomada pela água.

No entanto, de acordo com as informações, a chuva já diminuiu na região. Ainda assim, há possibilidade de novos temporais nas próximas horas.

Veja vídeos:

Vídeo: Redes Sociais

Vídeo: Redes Sociais