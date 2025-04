Temporal com granizo causa estragos em Castelo na véspera da Páscoa

Um forte temporal atingiu o município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (19), provocando diversos transtornos à população. A chuva intensa, acompanhada de granizo, destelhou casas, derrubou árvores, alagou ruas e avenidas e deixou vários bairros sem energia elétrica.

A estrutura montada pela Prefeitura no Parque Central Beira Rio, onde aconteceria uma programação especial de Páscoa, também foi danificada. Apesar dos prejuízos, não houve registro de feridos.

Ainda na noite de sábado, o prefeito João Paulo Nali se pronunciou pelas redes sociais, informando sobre as ações emergenciais adotadas pela administração municipal para minimizar os impactos da tempestade e restabelecer os serviços essenciais.

Na manhã deste domingo (20), o prefeito garantiu que a programação de Páscoa no Beira Rio será mantida. Equipes da Prefeitura trabalharam durante a madrugada para reparar os danos causados pelo temporal e assegurar a realização do evento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este domingo de Páscoa indica a possibilidade de mais chuvas intensas na região Sul do Estado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui