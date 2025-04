The Last Of Us onde assistir? Veja os episódios da 2ª temporada

A segunda temporada de The Last of Us estreou neste domingo, 13 de abril, exclusivamente no streaming da Max. A série, que é um sucesso da HBO, continua a adaptação do aclamado game e traz novos capítulos da jornada de Joel e Ellie em um mundo devastado por uma infecção fúngica.

Veja onde assistir The Last of Us com exclusividade

Procurando por the last of us onde assistir? A resposta está na plataforma Max, antigo HBO Max. Por ser uma produção da HBO, a série não está disponível em outros serviços de streaming, sendo a Max o único canal oficial para acompanhar os episódios.

Calendário completo dos episódios da segunda temporada

Ao contrário do formato binge, os fãs terão que aguardar o lançamento semanal. Os novos episódios chegam sempre aos domingos. Anote as datas:

13/4 – Episódio 1

– Episódio 1 20/4 – Episódio 2

– Episódio 2 27/4 – Episódio 3

– Episódio 3 04/5 – Episódio 4

– Episódio 4 11/5 – Episódio 5

– Episódio 5 18/5 – Episódio 6

– Episódio 6 25/5 – Episódio 7

Saiba como fazer sua assinatura da Max

Para não perder nenhum capítulo, basta assinar a plataforma Max. Os planos variam conforme a qualidade da transmissão e o número de dispositivos conectados. A assinatura pode ser feita pelo site oficial ou por meio de operadoras e lojas de apps.

The Last of Us é sucesso desde a 1ª temporada

A primeira temporada conquistou tanto o público quanto a crítica, sendo elogiada pela fidelidade ao jogo e pela qualidade da produção. Agora, a segunda temporada de The Last of Us promete ainda mais tensão, ação e desenvolvimento dos personagens.

Atenção aos spoilers nas redes sociais

Como os episódios são lançados semanalmente, as discussões nas redes sociais começam logo após a estreia. Quem procura por “the last of us onde assistir ao vivo” deve saber que os episódios não têm transmissão ao vivo, mas ficam disponíveis na Max às 22h.

Conteúdo acessível para todos os públicos

A série conta com legendagem em português, dublagem de qualidade e áudio original, atendendo às diferentes preferências dos usuários. A Max garante uma exibição com alto padrão de som e imagem, o que melhora a imersão na trama.

Acompanhe onde e como quiser

Um dos destaques da Max é a compatibilidade com múltiplos dispositivos. É possível assistir The Last of Us na TV, computador, celular, tablet ou até em videogames. Assim, você não precisa se limitar a apenas um ambiente.

Expectativas para a segunda temporada

Novos personagens, cenários inéditos e acontecimentos marcantes esperam os fãs na segunda temporada. Algumas mudanças em relação ao enredo do segundo jogo foram confirmadas, o que aumenta o mistério e o interesse de quem acompanha a série.

The Last of Us onde assistir com qualidade garantida

Para os que digitam no Google “the last of us onde assistir”, a dica é direta: assine a Max e acompanhe semanalmente cada episódio. A nova fase da série promete movimentar a internet e manter o público preso do início ao fim.