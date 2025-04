Tomorrowland Brasil anuncia line-up; confira as atrações

O Tomorrowland Brasil divulgou a lista oficial de artistas para a edição de 2025, prometendo uma experiência inesquecível para os fãs de música eletrônica. O evento será realizado entre os dias 10 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP), reunindo mais de 100 DJs em seis palcos temáticos.

Entre os destaques, o festival confirmou a presença de Armin van Buuren, Axwell, ANNA, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki, Vintage Culture, Meduza e Lost Frequencies. Além desses, o DJ Alok se apresenta com o projeto especial “Something Else”, marcando seu retorno às raízes do psytrance e da música underground.

Alok estreia projeto inédito no Tomorrowland 2025

Pela primeira vez no Tomorrowland Brasil, Alok apresentará um set exclusivo dentro do conceito de seu novo projeto. A proposta traz uma fusão entre o psytrance e sonoridades mais experimentais, resgatando influências do início de sua carreira. O DJ promete surpreender o público com uma performance inovadora e cheia de energia.

Mais de 100 artistas em seis palcos diferentes

A estrutura do festival contará com seis palcos, cada um com uma identidade única e dedicada a diferentes vertentes da música eletrônica. Os fãs poderão curtir performances de big room, techno, deep house, hardstyle e psytrance, garantindo diversidade musical ao longo dos três dias.

Nomes renomados como Fedde Le Grand, James Hype, Kölsch, Laidback Luke, Maddix, Miss Monique, NERVO, R3HAB e Yves V já estão confirmados. Além disso, artistas em ascensão, como Bhaskar, Curol, Maz e Zerb, também compõem a seleção deste ano.

Itu será palco do Tomorrowland Brasil mais uma vez

A cidade de Itu, no interior de São Paulo, recebe novamente o Tomorrowland Brasil no Parque Maeda. O local é conhecido por sua infraestrutura de alto nível e já foi sede da edição anterior do festival, proporcionando conforto e uma experiência completa aos participantes.

Pré-registro para ingressos já está disponível

Os fãs que desejam garantir um ingresso podem realizar o pré-registro através do site oficial tomorrowland.co. A venda oficial dos ingressos será anunciada em breve, com expectativa de esgotamento rápido.

Confira a lista de artistas confirmados até agora

Os headliners incluem Armin van Buuren, Axwell, ANNA, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki, Vintage Culture, Meduza, Lost Frequencies e Alok. Outros artistas já confirmados são Agents Of Time, Alesso, Antdot, Bhaskar, B Jones, Cassian, Cat Dealers, Da Tweekaz, DubVision, Henri PFR, I Hate Models, James Hype, Kölsch, Laidback Luke, Maddix, Miss Monique, NERVO, R3HAB e Yves V.

Tomorrowland Brasil 2025 promete ser inesquecível

Com uma programação recheada de estrelas da música eletrônica, uma estrutura grandiosa e uma atmosfera vibrante, o Tomorrowland Brasil 2025 já se consolida como um dos festivais mais aguardados do ano. Durante três dias, o evento promete transformar Itu em um verdadeiro paraíso da EDM (Electronic Dance Music).