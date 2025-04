Tragédia: bebê morre eletrocutado ao tentar abraçar a mãe

Um bebê de um ano morreu eletrocutado na última quinta-feira (17), na cidade de Angical, no oeste da Bahia.

Segundo informações do G1, a mãe do menino levou um choque elétrico ao ligar a geladeira na tomada. Ela teria gritado, e a criança, assustada, correu para abraçá-la, recebendo também a descarga elétrica.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher não sofreu ferimentos. A criança chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu.

