Tragédia! Idoso morre afogado durante pescaria em São Mateus

Um idoso de 72 anos morreu afogado na tarde da última segunda-feira (21), no Rio Cricaré, em Laginha, São Mateus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava pescando com um amigo quando a embarcação virou. O outro pescador conseguiu nadar até a margem do rio; no entanto, o idoso se afogou e faleceu.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Polícia Científica foi acionada para atender a uma ocorrência de afogamento com vítima fatal no Rio Cricaré, na região de Laginha, zona rural de São Mateus.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.