Tragédia na BR-101: Santa Casa atualiza informações sobre vítimas

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou, no fim da manhã desta segunda-feira (28), que cinco vítimas do acidente na BR-101 já receberam alta. As outras sete continuam internadas e estão recebendo os cuidados necessários para a recuperação de suas lesões.

O acidente envolveu uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta carregada com mamões, que perdeu o controle em uma curva e invadiu a contramão. O ônibus, que seguia de Raposo (RJ) para a Grande Vitória, foi atingido quando o motorista da carreta tombou e acabou colidindo com o veículo.

Infelizmente, o acidente resultou em três óbitos confirmados: o motorista do ônibus, de 44 anos, e um passageiro, de 25 anos, morreram no local. Uma passageira de 90 anos faleceu durante o socorro. As equipes de resgate do Samu prestaram atendimento e encaminharam as vítimas para hospitais da região. Entre eles, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis e o Hospital São Lucas.

O ônibus transportava 27 passageiros, além do motorista, e retornava ao Espírito Santo após uma viagem, saindo de Vila Velha com destino a Raposo (RJ).

O acidente causou a interdição total da pista para os atendimentos e remoção dos veículos, com a liberação da via por volta das 23h. A Santa Casa de Cachoeiro segue acompanhando as vítimas internadas e oferece apoio à recuperação de todos os feridos.