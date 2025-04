Tragédia no norte: acidente deixa uma pessoa morta em São Mateus

Um grave acidente nesta terça-feira (29) provocou a interdição total da BR-101, na altura do km 64,8, em São Mateus. A colisão envolveu cinco veículos — sendo três carretas, um caminhão e um carro de passeio — e deixou ao menos uma pessoa morta.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em São Mateus foi acionada e confirmou o óbito de uma das vítimas no local, solicitando a presença da perícia técnica. A rodovia permaneceu totalmente interditada durante os trabalhos de resgate, perícia e remoção dos veículos.

Segundo informações preliminares, os veículos envolvidos foram:

V1: Hyundai HB20 – condutor ainda não localizado;

Caminhão Scania P 310 – condutor ficou encarcerado; V5: Caminhão VW 28.460 Meteor tracionando semirreboque Boreal – condutor saiu ileso.

De acordo com PRF o trânsito foi parcialmente liberado e segue no sistema de pare e siga, enquanto as equipes continuam os trabalhos para liberar totalmente a rodovia.