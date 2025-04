URGENTE! Atleta russo sofre grave acidente durante salto em Castelo

Um atleta russo sofreu um grave acidente na manhã desta quarta-feira (10), enquanto praticava wingsuit (modalidade de salto com traje planador) na Pedra da Arapoca, em Castelo.

De acordo com informações preliminares, o esportista perdeu o controle durante o voo e acabou colidindo contra a encosta da montanha.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

O Corpo de Bombeiros, por meio de nota, confirmou que a ocorrência está em andamento.

