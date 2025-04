URGENTE | Jovem fica gravemente ferida após acidente em Cachoeiro

Uma jovem sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro, na tarde desta terça-feira (15). De acordo com informações, a colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

Pessoas que presenciaram o acidente contaram que a motociclista seguia pela avenida quando o motorista do carro saía do estacionamento e acabou colidindo com ela.

Na motocicleta estavam duas jovens; no entanto, apenas uma sofreu ferimentos graves. A outra acompanhou o socorro da vítima.

Uma equipe da Polícia Militar estava no local, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel prestava os primeiros socorros.