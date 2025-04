Urgente! Papa Francisco morreu! Pontífice tinha 88 anos

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, após sofrer uma piora repentina de saúde nos últimos dias. O pontífice lutava contra uma infecção polimicrobiana no trato respiratório, que, infelizmente, se agravou, resultando em sua morte.

O Vaticano confirmou o falecimento em comunicado oficial, informando que o papa estava sob vigilância médica constante desde que sua condição se tornou grave. Além disso, nos últimos anos, a saúde do pontífice vinha apresentando sinais de fragilidade, especialmente após internações para tratar infecções respiratórias.

Jorge Mario Bergoglio, nascido em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936, foi eleito o 266º papa da Igreja Católica em 13 de março de 2013. Ele foi o primeiro papa jesuíta, o primeiro latino-americano e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Portanto, sua eleição marcou um momento histórico para a Igreja.

Desde o início de seu pontificado, Papa Francisco promoveu uma agenda de reformas, focando na transparência financeira, descentralização do poder e maior inclusão social. Além disso, ele foi uma figura-chave nas discussões globais sobre meio ambiente, justiça social e imigração.

Francisco será lembrado por seu estilo pastoral e humilde, preferindo residir na Casa Santa Marta em vez do Palácio Apostólico. Ademais, seu hábito de interagir diretamente com os fiéis e suas posições sobre questões sociais lhe renderam ampla popularidade e respeito.

O papa buscou uma Igreja mais aberta e acolhedora, incentivando o diálogo inter-religioso e defendendo os marginalizados. Por exemplo, sua encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado com a casa comum, foi um marco nas discussões ambientais dentro da Igreja e no cenário internacional.

Nos últimos dias, o pontífice enfrentou complicações respiratórias, e o Vaticano monitorava sua saúde de perto. Sua última aparição pública foi marcada por sinais de cansaço; no entanto, ele continuou cumprindo suas funções até onde foi possível.

O Vaticano já anunciou que as cerimônias fúnebres serão realizadas na Basílica de São Pedro. Assim, líderes religiosos e chefes de Estado de todo o mundo prestarão suas homenagens. Além disso, milhares de fiéis são esperados para se despedir do líder católico.

A notícia de que Papa Francisco morreu causou grande comoção global, com mensagens de condolências enviadas por autoridades e instituições religiosas. O mundo perde, portanto, uma figura que, por mais de uma década, foi símbolo de empatia, diálogo e renovação dentro da Igreja Católica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui