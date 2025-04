‘Vale Tudo’: Leandro Lima entra na novela; quem ele irá substituir?

O ator Leandro Lima retornará às novelas com um papel de destaque na nova versão de “Vale Tudo”, clássico da teledramaturgia brasileira. Ele interpretará Walter, um dos amantes mais jovens da icônica vilã Odete Roitman, agora vivida por Débora Bloch.

Personagem já esteve na versão original

Na primeira exibição da novela, em 1988, o personagem Walter foi interpretado por João Bourbonnais. A trama do amante da vilã marcou época, principalmente pela participação decisiva em uma das armações de Odete Roitman.

Leandro Lima assume papel polêmico

Conhecido por seus trabalhos em produções como Pantanal e Fuzuê, Leandro Lima mergulha agora em um personagem sedutor e manipulável, que se envolve com a vilã e acaba sendo peça-chave em um de seus planos mais cruéis.

A clássica cena da maionese envenenada

Um dos momentos mais lembrados da novela original envolve Walter envenenando a maionese da empresa de buffet de Raquel, após receber a ordem de Odete. A nova versão promete recriar a cena com novos contornos, preservando a tensão e o impacto do roteiro original.

Débora Bloch será Odete Roitman

A atriz Débora Bloch dará vida a Odete Roitman, papel eternizado por Beatriz Segall. A escolha marca uma nova abordagem para a personagem, agora com nuances contemporâneas, mas sem perder o tom sofisticado e implacável que a consagrou.

Nova versão de “Vale Tudo” estreia em breve

A nova versão de “Vale Tudo” está prevista para estrear no horário nobre da TV Globo. A trama será adaptada por uma equipe de roteiristas liderada por Manuela Dias, com direção artística de Amora Mautner.

Expectativa do público com o retorno de Leandro Lima

A escalação de Leandro Lima gerou repercussão positiva nas redes sociais. Fãs elogiaram a escolha, destacando a capacidade do ator de transitar entre personagens densos e sensuais, algo essencial para dar vida a Walter.

Ator vive momento de destaque na carreira

Com passagem recente por papéis marcantes, Leandro Lima consolida sua presença na teledramaturgia nacional. Sua atuação na nova versão de “Vale Tudo” promete alavancar ainda mais sua trajetória.

Clássico dos anos 80 ganha releitura moderna

O público e a crítica consideram “Vale Tudo” uma das maiores produções da TV brasileira. Com uma linguagem atualizada e um elenco renovado, a nova versão busca resgatar o debate ético e social proposto pela trama original.

Releitura aposta em nostalgia e inovação

Em suma, a Globo aposta na combinação de nostalgia e inovação para conquistar antigos e novos públicos. Com Leandro Lima no elenco, a novela promete entregar emoção, intrigas e atuações memoráveis, mantendo viva a essência do original.