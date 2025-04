Vargem Alta: entrega de cestas verdes fortalece a agricultura familiar

Na manhã desta sexta-feira, 4 de abril, o Centro de Convivência de Vargem Alta foi palco de uma ação que combinou solidariedade, saúde e valorização da agricultura local. Cinquenta famílias em situação de vulnerabilidade social, além de entidades como CRAS, CREAS, abrigo institucional e serviço de convivência, receberam cestas verdes com alimentos frescos, saudáveis e cultivados por agricultores da região.

A entrega foi realizada por meio do programa Compra Direta de Alimentos (CDA), do Governo do Espírito Santo, cujo objetivo é fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso à alimentação para quem mais precisa. O evento contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, da Secretaria de Agricultura, Incaper e Banestes, destacando a força da união no enfrentamento à insegurança alimentar.

Durante a cerimônia, um produtor rural recebeu simbolicamente um cartão em nome de todos os agricultores participantes, valorizando o trabalho e a dedicação daqueles que fazem a diferença no campo. Mais do que apenas alimentos, essa iniciativa leva dignidade, renda e desenvolvimento sustentável para a cidade de Vargem Alta.