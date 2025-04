Veja como fica o tempo em Cachoeiro nesta segunda (21)

A segunda-feira (21) começa com tempo estável, mas com predomínio de muitas nuvens ao longo do dia, de acordo com a previsão meteorológica. O céu deve se manter nublado desde a madrugada até a noite, sem registro de chuva, apesar da umidade elevada.

A expectativa é de sol entre muitas nuvens pela manhã e à tarde, com períodos de céu totalmente nublado. À noite, o tempo segue encoberto, mas sem previsão de precipitação — a taxa de probabilidade de chuva é de 86%, mas o volume estimado é de 0.0 mm, indicando apenas variação na nebulosidade.

As temperaturas variam entre 21°C e 26°C, com sensação térmica agradável na maior parte do dia. Apesar disso, o índice de umidade do ar permanece alto, com valores entre 72% e 97%, o que pode provocar sensação de abafamento em determinados horários.

Os ventos sopram de sudeste (SE) a cerca de 6 km/h, com baixa intensidade, favorecendo um ambiente estável. A alta probabilidade de arco-íris durante o dia também chama atenção, especialmente nos momentos em que o sol conseguir aparecer entre as nuvens.

O sol nasce às 05h57 e se põe às 17h29, marcando um dia de luminosidade reduzida devido à cobertura de nuvens. A lua entra na fase minguante, influenciando o ciclo natural de marés e podendo gerar impactos sutis no clima noturno.