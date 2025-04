Veja filmes e séries novas para maratonar!

O ano de 2025 promete grandes estreias no mundo do entretenimento, com produções aguardadas por fãs de super-heróis, terror, ficção científica e universos consagrados da TV. As filmes e séries novas que chegam neste ano trazem histórias inéditas, continuações impactantes e reboots ousados. A seguir, confira os principais lançamentos que já estão dando o que falar.

Daredevil: Born Again marca o retorno do Demolidor no Disney+

A Marvel aposta alto em Daredevil: Born Again, que estreia ainda em 2025. A série traz Charlie Cox de volta como Matt Murdock, em uma trama mais sombria e madura. A produção promete expandir o universo urbano da Marvel e conectar eventos de outras séries, como Echo e Homem-Aranha. Os fãs esperam ver o retorno do Rei do Crime e cenas de ação impactantes.

Ironheart traz uma nova heroína ao centro do MCU

Outro destaque entre as séries novas da Marvel é Ironheart, protagonizada por Riri Williams, uma jovem gênio que cria sua própria armadura de alta tecnologia, inspirada em Tony Stark. A série vai explorar o legado do Homem de Ferro e preparar o terreno para novas fases do Universo Cinematográfico Marvel.

Welcome to Derry expande o terror do universo de It

Os fãs de Stephen King vão mergulhar de volta no terror com Welcome to Derry, série que serve como prelúdio para os filmes de It: A Coisa. A produção vai explorar a origem do palhaço Pennywise e os segredos sombrios da cidade. Com atmosfera sinistra e narrativa envolvente, é uma das séries de terror mais aguardadas de 2025.

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha em nova fase

A série animada Seu Amigão da Vizinhança, também da Marvel, acompanha um jovem Peter Parker em seus primeiros dias como o Homem-Aranha. Voltada para um público mais jovem, a produção combina humor, ação e lições de responsabilidade, mantendo a essência do herói mais popular da Marvel.

Dexter: A Ressurreição traz o anti-herói de volta

Depois do sucesso de “New Blood”, Dexter: A Ressurreição marca mais uma volta do icônico serial killer. A série pretende aprofundar o legado de Dexter Morgan, agora com novos personagens e dilemas morais. A expectativa é alta entre os fãs da série original, que aguardam respostas e reviravoltas.

O Cavaleiro dos Sete Reinos mergulha na história de Westeros

Ambientada no mesmo universo de Game of Thrones, a série O Cavaleiro dos Sete Reinos adapta as novelas de Dunk e Egg, escritas por George R.R. Martin. A trama se passa cerca de 100 anos antes dos eventos da série original e promete explorar a política e os conflitos do passado de Westeros com novos personagens cativantes.

Alien: Earth mistura ficção científica e suspense

Alien: Earth é a nova aposta da franquia Alien, desta vez com foco no planeta Terra. A série explora os primeiros contatos da humanidade com os xenomorfos, combinando ficção científica com críticas sociais e suspense psicológico. Produzida por Noah Hawley, promete renovar o fôlego da saga iniciada por Ridley Scott.

O que esperar dos lançamentos de 2025?

As filmes e séries novas de 2025 seguem tendências de reboots, continuações e universos compartilhados, respondendo ao apetite do público por histórias familiares com abordagens inéditas. Com produções da Marvel, HBO, FX e outros grandes estúdios, o ano promete ser movimentado nas plataformas de streaming.

Onde assistir às estreias do ano?

As principais séries novas de 2025 estarão disponíveis em plataformas como Disney+, HBO Max, Paramount+ e Star+. Fique atento ao calendário de lançamentos para não perder nenhuma novidade e prepare-se para maratonar os títulos mais comentados do ano.

Se você está buscando por filmes e séries novas para assistir em 2025, opções não vão faltar. De heróis a monstros, de mundos medievais a futuros sombrios, o cardápio do entretenimento está mais variado do que nunca. Salve este conteúdo e acompanhe os lançamentos para ficar por dentro das histórias que vão dominar as telas neste ano.