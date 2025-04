Veja real motivo que levou atriz Bella Ramsey a sair de rede social

Bella Ramsey, atriz britânica de 21 anos, conhecida por interpretar Ellie na série The Last of Us da HBO, desativou seus perfis nas redes sociais. A decisão ocorreu após uma sequência de ataques pessoais relacionados à sua aparência física e ao fato de não se parecer com a personagem original do jogo de videogame.

Críticas aumentaram após estreia da 2ª temporada

A situação se agravou com a estreia da segunda temporada de The Last of Us, lançada em 13 de abril na plataforma Max. Desde então, os comentários negativos sobre a atuação e a estética da atriz Bella Ramsey se tornaram mais intensos, gerando um ambiente tóxico nas redes.

Pressão desde o anúncio do elenco

Desde que se tornou a protagonista da série, Bella Ramsey passou a enfrentar críticas constantes por parte de alguns fãs do jogo. Muitos alegavam que a jovem atriz não apresentava semelhança física com a Ellie digital, o que alimentou debates e ataques online.

Decisão estratégica e de autocuidado

A desativação dos perfis da atriz Bella Ramsey não foi acompanhada de uma declaração oficial. No entanto, fontes próximas sugerem que a medida foi tomada como forma de preservar sua saúde mental e focar no trabalho artístico, longe da hostilidade virtual.

Comunidade de fãs se divide

Enquanto parte do público lamenta a ausência de Bella nas redes, outra parcela de fãs demonstrou apoio à decisão. Muitos destacam o talento da atriz e lembram que sua interpretação foi amplamente elogiada pela crítica especializada e premiada por sua intensidade e autenticidade.

O impacto da aparência nas redes sociais

A situação reacende o debate sobre padrões de beleza e representatividade no entretenimento. A atriz Bella Ramsey já falou abertamente sobre questões de identidade de gênero e não se encaixar nos estereótipos tradicionais de Hollywood, o que pode ter contribuído para os ataques preconceituosos.

HBO mantém apoio à atriz

A HBO não se pronunciou oficialmente sobre a saída de Ramsey das redes, mas mantém sua confiança na atriz. Nos bastidores, a emissora considera o trabalho da jovem como essencial para o sucesso da adaptação e segue promovendo a série com foco no enredo e na evolução das personagens.

Bella Ramsey e a carreira pós-The Last of Us

Mesmo com a pressão nas redes, a atriz Bella Ramsey segue em alta no mercado audiovisual. Com agenda cheia para 2025, ela está envolvida em novos projetos de cinema e televisão, consolidando sua carreira internacional após passagens marcantes por produções como Game of Thrones e Catherine Called Birdy.

Críticas não diminuem o sucesso da série

Apesar da polêmica, The Last of Us continua como uma das séries mais vistas da Max. A atuação de Bella Ramsey é apontada como um dos destaques da produção, e o roteiro segue fiel ao espírito do jogo, com nuances emocionais profundas e desenvolvimento narrativo consistente.

Fãs esperam retorno futuro às redes

Ainda não há previsão de retorno da atriz Bella Ramsey às redes sociais, mas seus admiradores continuam demonstrando apoio por meio de fóruns, fan pages e campanhas. A expectativa é que, com o tempo, ela possa retomar o contato com o público de forma mais saudável e protegida.