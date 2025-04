Venda Nova do Imigrante: motorista perde controle e carro invade casa

Um veículo perdeu o controle e caiu dentro de uma residência no bairro Viçosinha, em Venda Nova do Imigrante, na noite da última quarta-feira (23).

De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do veículo, desceu uma ribanceira e atingiu a casa. Apesar do susto, não há informações sobre feridos, apenas danos materiais.