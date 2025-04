Vídeo | 1ª Igreja de Lúcifer no Brasil chama atenção e causa polêmica

A Igreja Luciferiana do Brasil, localizada em Itatiaia (RJ), às margens da Via Dutra, está prestes a ser inaugurada e já movimenta as redes sociais. O templo, idealizado por Mestre Jonan, fundador e sacerdote da igreja, se destaca pela arquitetura neogótica com toques brasileiros, fachada nas cores preta e vermelha e um design que foge ao convencional. Ao lado da igreja, fica o imponente Castelo de Quimbanda Canta Galo, que também atrai a curiosidade do público.

De acordo com Mestre Jonan, a escolha do local foi orientada pela espiritualidade. “A espiritualidade me encaminhou pra cá. Foi tudo ordem deles”, afirmou em vídeo. Segundo ele, o objetivo é desmistificar a religião e falar sobre o propósito da criação divina sob uma nova perspectiva espiritual.

Apesar das polêmicas, o sacerdote garante que a Quimbanda não promove o mal. “Trabalhamos com justiça espiritual. Nunca fazemos mal a ninguém, mas se alguém precisa aprender uma lição, realizamos rituais para promover essa evolução”, explica. Além disso, a igreja desenvolve projetos sociais no bairro, reforçando a imagem de que seus membros são cidadãos comuns, engajados em ajudar a comunidade.

A inauguração oficial da igreja luciferiana deve acontecer em seis meses, com uma grande festa. Além disso, Jonan planeja construir o Santuário dos Exus, com 30 estátuas de até seis metros de altura. O local promete se tornar um ponto turístico religioso e espiritual de grande impacto no país.

