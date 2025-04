VÍDEO | Acidente grave interdita parcialmente rodovia em Mimoso do Sul

Na noite desta quarta-feira (23), um grave acidente foi registrado nas proximidades do posto JR, em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul, no Espírito Santo.

O trânsito no local está parcialmente interditado no sentido Sul, causando lentidão no tráfego.

Equipes de emergência foram acionadas e atuam no atendimento à ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas.

Mais detalhes serão divulgados em breve.