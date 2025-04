Vídeo | Caminhão desgovernado causa destruição em Linhares

Na madrugada de sábado (26), um caminhão desgovernado colidiu com uma casa no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível observar o caminhão descendo de ré, sem controle, até bater com força na residência. O choque danificou paredes, comprometeu o telhado e afetou a fiação elétrica do imóvel.

De acordo com informações preliminares, uma falha mecânica pode ter causado o incidente. Apesar do susto e da destruição, ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais.

A Polícia Militar e a Defesa Civil informaram, por meio de nota, que não foram acionadas para atender o caso.

Confira o vídeo