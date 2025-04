VÍDEO| Caminhão perde controle e colide com muro em Cachoeiro

Um caminhão responsável pela coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim colidiu com o muro de uma residência no bairro Otto Marins, na madrugada desta terça-feira (29).

Imagens gravadas por câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista do veículo perde o freio e colide com o muro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Corpus Saneamento e Obras Ltda. Empresa responsável pelos erviço no município, informou que a empresa está adotando medidas para sanar os danos materiais causados. Confira na íntegra:

“Na madrugada desta terça-feira (29), no bairro Otto Marins, um dos caminhões de coleta colidiu com o muro de uma residência. A causa do incidente está sendo investigada. Não houve feridos, e o serviço de coleta não foi prejudicado”, disse parte da nota.

A empresa ainda lamentou o ocorrido e afirmou que está adotando as medidas necessárias para evitar novas ocorrências, além de sanar os danos materiais causados.