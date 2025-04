VÍDEO | Carretas pegam fogo e uma pessoa morre na BR-101

Uma pessoa morreu em um grave acidente, na noite da última terça-feira (15), no KM 313 da BR-101 em Vila Velha.

A concessionária que administra a rodovia, Eco-101, informou que foi acionada por volta das 22h da terça-feira para atender a ocorrência. O Acidente envolveu duas carretas. Para o atendimento foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu e IML.

Segundo a Polícia Científica o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou à cargo da PRF.

