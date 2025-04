VÍDEO | Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta quinta-feira (3), no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local na hora do acidente, a motocicleta seguia sentido IBC quando colidiu com um veículo de passeio que estava saindo de uma instituição localizada na entrada do bairro.

O piloto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. Já a jovem que estava garupa ainda está no local do acidente aguardando a chegada de uma segunda ambulância para realizar o transporte até o hospital.

A Polícia Militar foi acionada e está no local. O motorista do carro não se feriu.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor AQUINOTICIAS.COM