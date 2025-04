VÍDEO | Grave acidente deixa um ferido em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio, na manhã desta terça-feira (8), no trevo do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Não há informações sobre a dinâmica exata do acidente; no entanto, populares informaram que os dois veículos faziam o trevo no momento da colisão.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde atual do motociclista e do motorista do veículo.

VÍDEO: Redes Sociais