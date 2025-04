VÍDEO | Idoso é executado na frente da neta; imagens fortes

Um idoso foi executado a tiros na última quarta-feira (9), na cidade de Campeche, no México. A vítima estava em uma moto com a neta e outra mulher quando dois suspeitos passaram em outra motocicleta e atiraram. Câmeras de segurança flagraram o crime.

De acordo com o portal Onda Digital, o idoso foi atingido por pelo menos nove tiros. A criança e a outra mulher que estavam na moto caíram ao lado do corpo e saíram correndo.

A polícia local e o serviço forense estiveram no local. De acordo com parentes da vítima, ele havia recebido ameaças dias antes do crime.

A polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo acerto de contas ou motivos pessoais. Até agora, ninguém foi preso.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais