VÍDEO | Incêndio destrói oficina em Cachoeiro

Um incêndio atingiu uma oficina localizada no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (7).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Os militares realizaram o combate com água e LGE, extinguindo o fogo rapidamente.

Três carros foram atingidos pelas chamas, assim como ferramentas, o forro do teto e dois elevadores veiculares.

O proprietário solicitou a realização de perícia, cujo prazo para conclusão é de 20 dias, prorrogáveis. Não houve feridos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui