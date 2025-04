VÍDEO | Repórter é alvo de criminoso ao vivo durante programa de TV

O repórter Igor Calian, da TV Band, foi vítima de uma tentativa de assalto durante sua entrada ao vivo no jornal. Ele falava da Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, na noite do último sábado (19).

Surpreso com tamanha audácia do suspeito, Calian, que já havia percebido a intenção do rapaz,

conseguiu evitar o assalto. Em seguida, disparou: “Não conseguiu, né, bichão?” A ação foi gravada pelo cinegrafista que acompanhava Igor Calian e publicada nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO: