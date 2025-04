VÍDEO | Trabalhador é resgatado após explosão na bacia de Campos

Uma explosão na PCH-1, na bacia de Campos, assustou os moradores na manhã desta segunda-feira (21). O acidente ocorreu por volta das 7h25, causando um incêndio a bordo da unidade. Um trabalhador caiu na água e precisou ser resgatado.

A embarcação Locar XXII foi responsável pelo resgate, retirando o trabalhador das águas, que sofreu queimaduras. De acordo com as primeiras informações, ele estava consciente e foi levado para receber atendimento médico na plataforma PNA-1.

A liberação de gás foi rapidamente interrompida, e as comunicações da plataforma ficaram comprometidas. Embarcações de emergência foram acionadas para dar apoio à operação, que, segundo relatos, já foi controlada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui