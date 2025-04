Vídeo | veja o momento da colisão entre ônibus e carreta na BR-101

Uma câmera instalada em um veículo registrou o momento exato de uma colisão entre um ônibus e uma carreta na BR-101, em Anchieta, no fim da tarde do último domingo (27).

O veículo seguia de Raposo (RJ) em direção à Grande Vitória. A carreta, carregada com mamões, trafegava no sentido oposto. O motorista da carreta passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo. O estado de saúde das demais vítimas ainda não foi informado.

De acordo com as informações preliminares, a carreta perdeu o controle em uma curva, tombou e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com o ônibus que seguia no sentido oposto.

As autoridades confirmaram três óbitos: o motorista do ônibus, de 44 anos e um passageiro, de 25 anos, morreram no local. Já uma passageira de 90 anos faleceu durante o socorro.

Equipes de resgate socorreram as demais vítimas, que sofreram lesões de diversos graus, e as encaminharam para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis e o Hospital São Lucas. O Samu coordenou o atendimento médico.

O ônibus transportava 27 passageiros, além do motorista. O grupo havia saído de Vila Velha com destino a Raposo (RJ) na sexta-feira, e retornava ao Espírito Santo no momento do acidente.

A pista ficou totalmente interditada para os atendimentos e remoção dos veículos, sendo totalmente liberada por volta das 23h.

Confira o momento da colisão