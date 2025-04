VÍDEO | Vítimas de maus-tratos, animais são resgatados em Mimoso

Uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Prefeitura de Mimoso do Sul, na última quarta-feira (9), resultou no resgate de vários animais que estavam em situação de maus-tratos.

A ação, que também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária, resgatou animais em situação de vulnerabilidade em uma residência no município.

De acordo com a jornalista Renata Mofatti, os animais resgatados foram encaminhados para um local seguro, onde receberão todos os cuidados necessários.

