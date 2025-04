Vigilância de Kennedy faz ação educativa sobre alimentos na Páscoa

A Vigilância Sanitária de Presidente Kennedy está realizando, durante a semana que antecede a Páscoa, uma ação educativa voltada para os estabelecimentos comerciais do município que vendem produtos típicos da data.

O objetivo é promover a segurança alimentar por meio da orientação sobre Boas Práticas de Serviço de Alimentação.

Durante as visitas, os fiscais verificam aspectos como a procedência, o armazenamento e a validade dos produtos, especialmente aqueles mais consumidos durante a Páscoa, como chocolates, pescados e outros itens típicos. Os comerciantes receberam orientações sobre a importância de seguir normas sanitárias para garantir a saúde e o bem-estar da população.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Vigilância Sanitária do município de Presidente Kennedy para assegurar que os alimentos oferecidos à população estejam dentro dos padrões exigidos por lei, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção da saúde pública.

