Violência! Homem é brutalmente espancado em Cachoeiro

Na noite deste domingo (27), a Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no bairro Village da Luz. No local, a equipe encontrou uma vítima, um homem de 41 anos, que apresentava ferimentos na cabeça e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada à Santa Casa para receber atendimento médico.

Após o ocorrido, a PM iniciou patrulhamento na região e recebeu informações sobre o suspeito. O homem foi localizado nas proximidades e, durante a abordagem, confessou ter agredido a vítima. Ele ainda indicou o local onde a mulher, que também teria participado da agressão, estava.

A equipe da Polícia Militar se dirigiu ao local indicado e deteve a mulher, que foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ambos os suspeitos prestaram depoimento sobre o crime.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui