Vítima de abuso na infância, mulher mata vizinho com 8 facadas

Uma mulher de 24 anos foi presa na última segunda-feira (7), após matar seu vizinho de 41 anos. O crime aconteceu na zona rural de Camela, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

Natali foi levada à delegacia por seus parentes depois de confessar o assassinato. O que ninguém esperava é que Natali teve um motivo surpreendente para cometer o crime.

De acordo com o portal Tribuna PE, Natali contou aos policiais que atraiu o vizinho para fumar maconha. Ela relatou que desferiu oito facadas na vítima, que morreu no local.

Em seu depoimento, Natali afirmou que cometeu o crime porque havia sido abusada sexualmente por ele várias vezes durante sua infância. Segundo ela, a ideia de matá-lo não era recente e ela apenas esperava uma oportunidade.

Ela foi autuada por homicídio e encaminhada para a audiência de custódia na Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui