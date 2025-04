Vitória Strada reage nas enquetes e pode escapar do paredão do BBB 25

Uma reviravolta movimenta o último paredão do BBB 25. A atriz Vitória Strada, que até então liderava as intenções de eliminação, começou a mostrar sinais de recuperação na enquete UOL. Na manhã deste domingo (20), a artista conseguiu reduzir a diferença em relação a João Pedro Siqueira, seu principal concorrente na berlinda.

Enquete BBB UOL mostra queda na rejeição de Vitória

Com mais de 731 mil votos registrados, a enquete do UOL indica que a rejeição de Vitória está em queda. A atriz agora aparece com 48,09% dos votos, contra 44,34% para João Pedro, conhecido por seu trabalho como salva-vidas de rodeios. A diferença, que já foi maior, mostra que o jogo ainda está aberto.

Renata Saldanha tem cenário mais tranquilo no paredão

Enquanto Vitória e João Pedro disputam voto a voto, Renata Saldanha aparece em situação muito mais confortável. Segundo o mesmo levantamento, a participante registra apenas 7,57% de rejeição, praticamente garantindo sua permanência no reality show.

Desempenho de Vitória preocupa em outras enquetes

Apesar do desempenho animador na enquete BBB UOL, o cenário é bem diferente na enquete do Notícias da TV, que já conta com 181 mil participações. Nessa medição, Vitória tem 47,90% dos votos, enquanto João Pedro soma 35,06%, uma diferença de mais de 10 pontos percentuais.

Vitória precisa virar o jogo no Gshow

Para se manter no jogo, a intérprete de Júlia Castelo em “Espelho da Vida” (2018) precisa de uma virada real na votação oficial do Gshow, feita por CPF. A tendência de melhora em algumas enquetes precisa se refletir onde realmente importa: no site oficial do BBB.

Fãs se mobilizam nas redes sociais

Com a aproximação do resultado, fãs de Vitória Strada têm intensificado as campanhas nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter), Instagram e grupos de WhatsApp. Hashtags como #FicaVitória e #ForaJoãoPedro figuram entre os assuntos mais comentados.

Internautas divididos sobre quem deve sair do BBB25

O paredão da semana movimenta as opiniões na web. Enquanto parte do público aponta João Pedro como o favorito à eliminação, outros defendem sua permanência por movimentar o jogo. A divisão nas enquetes BBB reflete esse cenário polarizado entre os fãs do programa.

Histórico de Vitória pode pesar a seu favor

Vitória construiu uma trajetória no BBB25 marcada por protagonismo e embates estratégicos, o que pode sensibilizar o público mais engajado. Fora do reality, ela já acumulava fama, e dentro da casa, conquistou carisma — dois fatores que também podem impulsionar seu desempenho na reta final da votação.

João Pedro aposta na coerência para seguir no jogo

Do outro lado, João Pedro tem adotado uma postura mais tranquila nos últimos dias. Sua estratégia tem sido manter a coerência e evitar conflitos, apostando que o público valorize seu equilíbrio emocional e postura ética no confinamento.

Resultado do paredão BBB será divulgado nesta segunda (21)

A expectativa é alta para o anúncio do eliminado do BBB 25, que será feito ao vivo nesta segunda-feira (21). Com votações acirradas e enquetes divergentes, o resultado promete surpresas e fortes emoções para os fãs do reality show mais assistido do país.