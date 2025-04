Wanda Chase morreu: entenda a cirurgia que levou a morte da jornalista

A jornalista Wanda Chase, reconhecida por sua trajetória na televisão e seu ativismo pelas causas do povo preto, faleceu na madrugada desta quinta-feira (3), em Salvador. A comunicadora estava internada no Hospital Teresa de Lisieux e não resistiu a complicações após uma cirurgia para tratar um aneurisma da aorta.

Carreira brilhante na TV Bahia

Natural de Manaus, Wanda Chase construiu uma carreira sólida no jornalismo, com grande parte de sua trajetória marcada por sua atuação na TV Bahia. Durante anos, ela brilhou nas telas, sendo uma das jornalistas mais queridas e respeitadas da comunicação baiana.

Ativismo e reconhecimento

Além do trabalho jornalístico, Wanda era uma voz ativa na luta pelos direitos da população preta. Seu compromisso com a equidade racial lhe rendeu homenagens e reconhecimentos importantes, como o título de cidadã soteropolitana. Em breve, ela também receberia o título de cidadã baiana, consolidando seu legado na Bahia.

Legado e impacto na sociedade

A trajetória de Wanda Chase foi marcada pelo compromisso com a informação de qualidade e pela defesa da cultura e história do povo preto. Seu trabalho inspirou novas gerações de jornalistas e militantes, tornando-se referência no cenário midiático e social.

Comoção e homenagens

A notícia da morte de Wanda Chase gerou grande comoção entre colegas de profissão, amigos e admiradores. Personalidades do jornalismo, da cultura e do ativismo expressaram pesar e destacaram sua importância para a comunicação e para a luta racial no Brasil.

Despedida de uma referência do jornalismo

O velório e o sepultamento da jornalista devem ocorrer em Salvador, com detalhes a serem divulgados nos próximos dias. Amigos e familiares se preparam para se despedir de uma profissional que marcou a história do jornalismo baiano e brasileiro.

Wanda Chase: uma trajetória inesquecível

Com 74 anos de idade, Wanda Chase deixa um legado de resistência, profissionalismo e dedicação à comunicação. Seu nome permanece na memória de quem acompanhou sua carreira e reconhece a importância de sua luta.