Wanessa Camargo nega romance com Fiuk após festa do BBB 25

Wanessa Camargo negou os boatos de que teria vivido um romance com Fiuk durante a festa que celebrou o fim do BBB 25. Os dois foram vistos juntos durante o evento, o que bastou para que surgissem especulações nas redes sociais.

“Fiuk é meu amigo, amo ele. Conheço Fiuk desde pequenininho, porque sou muito amiga da Cleo, e acabei ficando próxima dele. Ele é um amor, meu amigo, e a gente dá risada sobre os rumores”, afirmou a cantora, que está solteira desde o término com Dado Dolabella. A declaração foi feita durante o Troféu Imprensa, na noite de quarta-feira, 23, em São Paulo.

Além da aproximação com Wanessa, também circularam comentários de que Fiuk teria se interessado por Eva Pacheco, ex-participante da edição. Em resposta, o cantor se pronunciou nos stories: “Eu gosto de ser um cara educado, não gosto de ser inconveniente. Vocês não vão achar vídeo meu sendo chato com alguma menina, ficando na orelha de ninguém”, disse.

Segundo ele, conheceu a bailarina durante a festa, enquanto estava na companhia de Wanessa, e afirmou que o vídeo foi tirado de contexto. Em comentários nas redes sociais, o cantor admitiu que ficou com alguém durante o evento, mas negou que tenha sido com Eva.

Estadao Conteudo

