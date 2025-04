Web critica jornal O Globo por ironizar cirurgia de Bolsonaro

Nesta terça-feira (15), internautas criticaram o jornal O Globo após o veículo publicar uma postagem nas redes sociais ironizando a cirurgia abdominal do ex-presidente Jair Bolsonaro. A publicação, que circulou amplamente nas plataformas digitais, provocou indignação e gerou acusações de insensibilidade por parte do público.

Postagem satírica causou confusão

O conteúdo compartilhado trazia o título: “Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso”, fazendo referência ao julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. O texto, de autoria da coluna de humor Sensacionalista, não trazia nenhuma sinalização de que se tratava de uma sátira, o que fez muitos leitores acreditarem que se tratava de uma reportagem oficial do jornal O Globo.

Usuários reagiram com indignação

Nas redes sociais, usuários reagiram com críticas duras. Muitos chamaram o jornal de “câncer” e “lixo”, alegando que a publicação desrespeitou o estado de saúde de Bolsonaro e ultrapassou os limites do humor. As críticas se espalharam rapidamente e colocaram o nome do jornal entre os assuntos mais comentados do dia.

Jornal O Globo admitiu erro e pediu desculpas

Diante da repercussão negativa, O Globo se pronunciou. O jornal reconheceu que cometeu um “erro de edição” ao divulgar o conteúdo sem a devida identificação de que era uma sátira. Em nota, o veículo pediu desculpas pelo equívoco e informou que a equipe já havia retirado a postagem do ar.

Conteúdo humorístico sem aviso gerou desinformação

Mesmo com a exclusão da postagem, prints do conteúdo continuam circulando. A falta de identificação clara confundiu leitores, que acreditaram se tratar de uma reportagem séria. O episódio reforçou o risco de desinformação causada por falhas editoriais.

Coluna Sensacionalista é conhecida por sátiras

A coluna Sensacionalista, hospedada no site de O Globo, publica frequentemente conteúdos de humor e sátira política. No entanto, ao compartilhar o texto sem aviso, o jornal colocou em risco sua imagem jornalística, principalmente entre os leitores que não conhecem o formato do Sensacionalista.

Reputação do jornal O Globo entrou em debate

O erro editorial abriu espaço para questionamentos sobre a reputação do jornal O Globo. Especialistas em comunicação alertam que episódios como este podem enfraquecer a confiança dos leitores, especialmente em tempos de polarização política e alta sensibilidade nas redes sociais.

Internautas sugerem medidas de prevenção

Após o incidente, diversos usuários sugeriram que o jornal implemente selos visuais e alertas textuais para distinguir conteúdos satíricos de reportagens reais. A medida visa evitar novas interpretações equivocadas e proteger a credibilidade do jornal O Globo.

Episódio reforça importância da ética jornalística

O caso mostrou que, mesmo ao lidar com humor, os veículos de imprensa precisam agir com ética e responsabilidade. O erro na postagem do jornal O Globo serve como alerta sobre os cuidados necessários na comunicação digital, especialmente quando o conteúdo envolve figuras públicas e questões de saúde.