2ª temporada de ‘DNA do Crime’ ganha trailer cheio de ação; assista

DNA do Crime, série policial brasileira da Netflix, ganhou um novo trailer cheio de ação. Na prévia, Benício (Rômulo Braga), lidando com uma tragédia, continua sua caçada a Sem Alma (Thomás Aquino), que continua foragido, e Suellen (Maeve Jinkings) lida com a ascensão do bando de Isaac (Alex Nader), que conquista cada vez mais poder ao fazer aliados na tríplice fronteira, região que marca os limites territoriais de Brasil, Argentina e Paraguai.

Além de lidarem com as próprias missões, os agentes ainda precisam enfrentar a Quadrilha Fantasma, que tem feito assaltos cada vez mais perigosos e cheios de vítimas.

Líder do ranking de séries de língua não-inglesa em seu lançamento, em 2023, DNA do Crime acumulou 6 milhões de reproduções em sua primeira semana no catálogo da Netflix. No Brasil, a série foi a produção nacional mais assistida no segundo semestre de 2023 e começo de 2024.

Confira o trailer aqui

Estadao Conteudo