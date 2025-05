Acadepol abre vagas para pós em Segurança Pública; veja o edital

A Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol) divulgou, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (19), o edital de abertura do processo seletivo para o curso de pós-graduação lato sensu em Segurança Pública 2025, em nível de especialização. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas, destinadas a profissionais da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).



As inscrições tiveram início nesta segunda-feira e seguem até o dia 1º de junho.



O curso será realizado na modalidade presencial, no período de 10 de julho a 19 de dezembro de 2025, com aulas às quintas e sextas-feiras, das 8h às 16h40, na sede da Acadepol, localizada no município de Vitória.



Os interessados passarão por um processo seletivo, conforme critérios estabelecidos pela banca examinadora da Academia de Polícia Civil. A conclusão da pós-graduação garantirá ao aluno o título de Especialista em Segurança Pública.

FICHA DE INSCRIÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO ACADEPOL 2023

EDITAL DIOES COMPLETO