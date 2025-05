Ação inédita leva saúde e prevenção em São José do Calçado; confira

Em uma iniciativa pioneira no Espírito Santo, a Prefeitura de São José do Calçado promoveu a limpeza completa das caixas d’água no distrito de Jacá e distribuiu capa térmicas Forthood e hipoclorito de sódio a mais de 150 famílias da comunidade. A ação visa combater focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e outras viroses que têm afetado a região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a presença de água parada e desprotegida nos reservatórios residenciais era um dos principais fatores para a proliferação do mosquito. Além de eliminar esses criadouros, a medida também busca melhorar a qualidade da água consumida pela população local.

“Essa é uma ação fundamental para a saúde pública do nosso município. Queremos garantir que as famílias do Jacá possam viver com mais segurança e qualidade de vida, livres dessas doenças que tanto afetam nossa população”, afirmou o prefeito de São José do Calçado.

As capas térmicas Forthood, produzidas no próprio município, têm papel importante na iniciativa. Elas protegem a água contra o calor excessivo e evitam o chamado “efeito lagoa”, que favorece o acúmulo de detritos e micro-organismos. A combinação da manta com o uso do hipoclorito contribui para a conservação da água e reduz os riscos de contaminação.

Moradores do distrito aprovaram a iniciativa. “Agora, com a caixa limpa, protegida e tratada, temos mais tranquilidade para usar a água sem medo”, relatou um dos beneficiados.

A prefeitura informou que continuará monitorando a situação no distrito e pretende realizar ações educativas para orientar a população sobre a importância da manutenção das caixas d’água e outras medidas preventivas contra doenças.